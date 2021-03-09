瞄準舌尖偽出國商機！IKEA宜家家居9日宣布，旗下IKEA瑞典餐廳及美食小站3月份推出多款新異國美食料理，包含普羅旺斯「戰斧豬排佐三色薯塊」、地中海「魚串洋菇義大利麵」，還有亞洲和風口味的「柚香干貝沙拉」、酸甜滋味的「泰式風味蝦餅」，以及台灣在地「紅豆霜淇淋」，讓消費者不用出國也能吃遍世界！

據業者介紹，此次推出普羅旺斯的「戰斧豬排佐三色薯塊」是精選新鮮優質的豬排，醃漬入味，帶有黑胡椒香氣，整支戰斧豬排可吃到三種部位的口感，搭配普羅旺斯青醬與三色馬鈴薯塊；另外，地中海「魚串洋菇義大利麵」則是採用環保認證的魚柳，搭配獨特香料醃製，麵條選用帶有嚼勁、Q度的小舌義大利麵，搭配培根起司醬，充滿南歐風情。

另外，還有亞洲和風口味的「柚香干貝沙拉」，特選ASC認證干貝，搭配柚香和風淋醬，增添不一樣的清新風味；「和牛漢堡排」則是混合和牛肉與豬後腿肉，拍打揉捏成口感扎實的漢堡排，再淋上日式風味的洋蔥醬汁，搭配嚴選泰國香米製成的和風炒飯；至於「泰式風味蝦餅」採用無添加的蝦仁揉捏製成，搭配道地的泰式雞汁淋醬，酸甜微辣，口感層次豐富。

此外，還有「沙朗牛排佐紅酒醬」選用來自紐西蘭天然放牧的草飼牛肉，油花少、肉質細嫩多汁，低脂低熱量，醬汁帶有濃郁洋蔥風味與紅酒香氣；「菲力牛排」則用小火慢煎鎖住肉汁的菲力牛排，佐以鮮甜的當季蔬菜及濃郁紅酒醬品嚐。

在台灣家鄉味的部分，IKEA此次也推出選用台農66號地瓜及MSC認證鱈魚塊，搭配而成的「愉快兒童套餐」，還有內含經典菜色煙燻醬烤豬肋排、愉快兒童餐及冷飲2杯的「親子分享餐」。冰品方面，則推出選用台灣在地紅豆、獨門秘方製成的「紅豆霜淇淋」，同場並加映情人節限定的「棉花糖甜心霜淇淋」，以迷你彩色棉花糖搭配心型鬆餅，還有苦甜交錯的巧克力霜淇淋。

(工商 )