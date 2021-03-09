公視、myVideo《火神的眼淚》由溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷主演，9日釋出陳庭妮角色花絮，劇中她飾演「徐子伶」是分隊中唯一女消防員，常被隊裡老鳥看不起，如何克服職場性別歧視，她為戲剪去多年長髮、健身增重，甚至考取專業救護執照EMT-1，完全投入角色的狀態，讓導演蔡銀娟大讚太認真。陳庭妮則坦言，「內心滿不想服輸，飾演這角色是有使命感的，不僅讓大家知道消防員工作，也想告訴大家生命很可貴。」

陳庭妮聊起角色「徐子伶」於單親家庭長大，常被劇中母親王琄酸「我當初要是生兒子，妳爸就不會離開我們」，被灌輸因為不是男生被拋棄的觀念，面對母親重男輕女、情緒勒索，讓她喘不過氣。陳庭妮表示：「你人生中就是會有一個讓你又愛又恨是等比例的家人，所以我覺得這種情緒就是卡在中間，你有多愛她，可能就有多恨她。」她也認為「徐子伶」會選擇當消防員，可能也想證明自己，另一方面想保護媽媽，因為媽媽是她在這個世界上唯一的家人。

花絮中陳庭妮在一場撲滅廢土砂石車起火濃煙的戲中，一肩扛起沉重水帶獨自英勇爬上砂石車，其實拍攝現場濃煙、砂土飛揚，連工作人員也吃盡苦頭，陳庭妮依舊盡力做到最好，連滾帶爬的也不喊累。同劇演員元康讚說：「每場戲該衝進去、該弄髒、該用土，她沒有在客氣的，就連我在濃霧中踩到她，也說沒關係、一定會的。」大讚陳庭妮的敬業態度。陳庭妮則笑說，「這些是我該做的，行前做足功課，拍攝現場很安心，大家目標一起完成一部戲，我怎麼可以先退縮」。

《火神的眼淚》由金牌製作人湯昇榮、李志薔聯手製作，善於刻畫人心的蔡銀娟導演執導，將於2021年5月1日在公視（含公視+ OTT） 以及myVideo播出。

陳庭妮為演出消防員剪去多年長髮、健身增重。（公共電視、myVideo提供）

陳庭妮私下考取專業救護執照EMT-1，救護動作專業。（公共電視、myVideo提供）

陳庭妮（左）飾《火神》單親女消防員，遭單親媽王琄（右）狠酸。（公共電視、myVideo提供）

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