【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】新北市板橋區境內的湳仔溪，曾經被稱為板橋的母親之河，為墾荒的先民提供了飲用與灌溉的水源，但如今已經進入病危的狀態，現在的河道剩不到十分之一，而且河深也變得像水溝一樣。有台灣藝術大學的學生發現，從3月9日上午的施工照片來看，可以明顯發現水深其實一點都不深，跟「板橋文化協會」分享的湳仔溪歷史照片比較起來，特別令人感慨。

板橋曾經的母親之河湳仔溪，早從1970年代之後就因為兩岸有許多合法及非法工廠而陷入嚴重污染，經常發出惡臭，後來又因為大台北防洪計畫興建了浮洲堤防，導致上游的大漢溪水改道不再流入，水源迅速減少，從此湳仔溪變成了附近居民口中的湳仔溝。

新北市政府最近幾年積極整治湳仔溪，包括清除多年的污染淤泥，已經有明顯成效，去除了原本濃郁的惡臭，沿途景觀也漂亮許多。不過從3月9日挖土機行駛在溪面上的照片可以看出，溪水恐怕只有淺淺的一層。一條溪流面對這麼嚴重的溪水乾涸情況，恐怕只能以病危來形容。

參照湳仔溪的歷史照片可以看出，當初不止溪面寬廣，上面還有許多船隻通行。即使新北市政府積極用心整治湳仔溪，但是在溪水上游水源民眾減少的限制下，湳仔溪以往的美麗面貌恐怕再也無法恢復。

(中時新聞網)