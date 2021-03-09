隨著台灣疫情相對全球控制得宜，電信業搶搭假日「悠閒」商機，台灣大(3045)與誠品生活合作大型戶外派對「青春與無限演唱會」，遠傳(4904)則與職棒3支隊伍合作，祭出專屬門號優惠，電信業者各出奇招，將電信產業與休閒產業做出連結，創造更大商機。

台灣大旗下音樂串流服務平台MyMusic宣布，與誠品生活合作大型戶外派對「青春與無限演唱會」，除了有新世代唱將輪番上陣，更特別為會員推出專屬歌單點聽活動，即有機會參加蘋果iPhone 12或7-ELEVEN購物金的抽獎活動，而針對熱愛音樂、閱讀與文藝生活的民眾與誠品會員，MyMusic祭出超值優惠，只要消費滿額或折抵誠品會員點數，就能享受3個月MyMusic無限暢聽方案。

2021中華職棒將在本周末正式開打，「遠傳搶付」搶搭列車，精選出一系列棒球方案，與三支棒球隊合作，消費者只要透過遠傳搶付平台申辦門號，月付399元起即可享有球帽、球衣、紀念玩偶等球隊超夯周邊商品，或是具有紀念價值、球迷必收的球星與總教練簽名球，甚至還可以到現場近距離觀賽。

(時報資訊)