彰化縣議員曹嘉豪9日到永靖鄉第一公墓會勘時，一走進墓地廣場突然覺得腳底發麻，接著兩眼向下一瞧，發現竟是滿滿白骨，嚇得他動都不敢動。（曹嘉豪提供／吳建輝彰化傳真）

曹嘉豪說，骨頭被丟棄在公墓戲台旁。（曹嘉豪提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣議員曹嘉豪9日到永靖鄉第一公墓會勘時，一走進墓地廣場突然覺得腳底發麻，接著兩眼向下一瞧，發現竟是滿滿白骨，嚇得他動都不敢動，當下心理覺得毛毛的，隨即打電話給當地的撿骨師到場，才確認是獸骨，曹嘉豪説，問附近民眾表示應該是有人拿豬排餵養附近流浪狗所剩下的骨骸，公所回應已請清潔隊清理，避免民眾誤踩。

9日彰化縣議員曹嘉豪與五汴社區發展協會理事長到公墓附近會勘綠美化設施，沒想到採到滿滿白骨，嚇得他頭皮直發麻，公所人員在現場也霧煞煞，由於白骨已經嚴重脆化無法辨識，請來撿骨師現場觀察，表示應該是豬骨頭，才讓現場的議員、理事長等鬆了一口氣。

曹嘉豪說，骨頭被丟棄在公墓戲台旁，算是相當隱密，在公墓採到骨頭當下真的腳底發麻，幸好不是人骨，不然就真的事情大條了，詢問附近民眾表示都沒有看過有人來這邊倒骨頭，甚至沒有發現這裡有骨頭，也幸好他是白天採到發現，如果是晚上可能會當場嚇死。

管理單位永靖鄉公所表示，經議員通報後，當下就派員前往清理，除了白骨之外，旁邊還有一些蛤蜊殼，研判應該是附近民眾熬煮大骨湯後所隨意丟棄，路口都有設置監視器，未來會請管理員加強該區的巡視工作，避免又有民眾丟棄骨頭嚇到民眾。

(中時 )