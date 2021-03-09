雄獅跨足餐飲事業告捷，轉攻「快速慢食」的「gonna共樂遊」三家店的總營收一年已經突破1.2億。另外，在疫後特殊餐飲結構下，外帶比例也隨之提升，相較疫前增加3到4倍之多，今年計畫前進天母、士林、南西、信義拓點，要以「一季開一家」的速度插旗台北市，打造旅遊本業外的第二獲利引擎。

雄獅自2017年跨足餐飲、於台北內湖成立首間「gonna共樂遊」後，以風行於歐美和澳洲的「快速慢食」（slow fast food）概念於餐飲市場大受歡迎，陸續成立仁愛概念店、南港店，即使2020年新冠疫情影響全球產業，「gonna共樂遊」自2020年5月以來的累績營業額較前年卻逆勢成長30％，讓雄獅將餐飲事業列為發展重點。

雄獅集團「欣食旅」總經理陳斯重表示：「一直以來皆以提供兼具健康、美味與創新的飲食為宗旨，期望透過「好肉好菜」的核心理念，持續推陳出新各式餐點，也說明了並不單純只追求好吃、好環境與好價值，還包含有益健康與具高營養價值的美食。讓gonna進一步成為『擁有足以影響世人飲食與生活態度的品牌力量』。此次的新增菜式中，將歐美盛行的健康食材「法蘿麥 Farro」與超級食物引薦給顧客，設計成為gonna新一代的招牌餐點，在台灣「健康餐廳」的定位中更具領導地位。

新菜單「Ancient Grainbowl 穀物能量碗 」系列中，有別於其他健康餐廳使用糙米，這回選用近年在歐美風行的健康穀物「法蘿麥 Farro 」。它屬於古代的穀物雜糧，產量少栽種困難，價格比現代小麥高，但由於麥穗的外殼比較堅硬，可妥善保護裡面的營養，富含優質蛋白質、礦物質、維他命，更兼具低熱量和飽足感的特性，因此繼藜麥與羽衣甘藍後，也成為當今最火紅的超級食物之一，不但能提升自我免疫力對抗COVID-19，高纖維、低GI的特性，更能降低心臟病和糖尿病風險。

「Umami 鮭魚穀物能量碗」美國紐奧良風味的香料烤鮭魚，加上Farro穀麥、烤紅心地瓜、野菇、毛豆、羽衣甘藍，再加上水煮蛋，營養健康又具飽足感；「阿根廷青醬自然牛穀物能量碗」以舒肥烤自然牛為主食，為完整保留肉質鮮嫩多汁的低溫舒肥法烹調，再經高溫爐烤讓香氣四溢，拌入阿根廷青醬提香層次更多元；另外，「蛋白質多多穀物能量碗」蔬食的設計，主食特別選用多種配方醃漬12小時的味噌豆腐，外酥內軟的口感再撒上芝麻提香，攝取豐富的植物蛋白質也成為最新特色料理。

除了穀物能量碗系列，義大利麵也增加兩道全新菜色，包括「松露奶油野菇雞肉寬麵」低溫舒肥雞肉上使用特製松露醬及煙燻奶油醬汁，避免口感過膩添加芥末增加酸度。「剝皮辣椒海蝦直麵」選用台灣花東盛產的剝皮辣椒為主軸，融合墨西哥辣椒的異國香氣，中西合璧激盪出更多元的香辣口味，再使用白酒、高湯收汁入味，降低辛辣刺激讓風味更為親民。

「直火慢煎嫩鴨胸」選用宜蘭鮮嫩好鴨入菜，用初榨橄欖油、海鹽與新鮮香草醃漬後，再將鴨皮煎到焦香酥脆，可咀嚼肉質帶點嚼勁多汁的口感，繁複工法堪比五星飯店規格。「gonna未來豆腐漢堡」自製的豆腐漢堡，拌入野菇及腰果、豆腐乳提味後，裹上麵包粉酥炸，放入奶油布里歐漢堡麵包上，淋上日式醬汁搭配生菜與芝麻葉，吃起來外酥內軟，是道鹹香且清爽不膩的蔬食料理。

(中時 )