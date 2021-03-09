葡萄牙常駐代表委員會3日授權葡萄牙總統與歐洲議會進行談判，以要求歐盟理事會修訂有關國別報告提供的稅務訊息，揭露總收入超過7.5億歐元的跨國企業或獨立企業在各成員國稅負。

一旦被採納，歐盟將要求在過去兩個連續年度中，無論總部位於歐盟還是非歐盟的企業，總收入超過7.5億歐元的跨國企業或獨立企業，均應公開揭露其在每個成員國的所得稅，以及其他與稅務相關的資訊。

為避免對所涉及的企業造成過度的行政負擔，並將所揭露的訊息限制在實現有效公眾監督所絕對必要的範圍之內，該指令將規定要揭露稅務訊息的完整清單。各成員國將有兩年的時間將該指令轉換為國家法律。

下一步，葡萄牙總統將與歐洲議會探討在二讀時達成迅速採納該指令的協議的可能性。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇指出，在各國政府大幅舉債以支應疫情所造成的經濟問題環境下，反避稅將成為更主流的趨勢。歐盟若開始要求大型企業公開國別報告的稅務資訊，也可能造成全球主要國家相繼效尤的連鎖反應。

曾博昇建議，台資企業必須提前注意此趨勢所可能產生的效果，重新檢視企業的稅務管理架構的可持續性，一方面具備有效稅率的競爭力，另一方面具備價值創造與稅務利潤分配的一致性。在資訊透明化的趨勢之下，企業必須更重視如何建立一個具有營運實質，且配合營運目標、可持續使用的稅務架構。

(工商 )