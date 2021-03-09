臉書通知沈雅琪指管理員的身份已被移除。（沈雅琪提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆長樂國小老師沈雅琪長年幫助弱勢學童，經營粉絲專頁深獲網友喜愛，高達27萬粉絲，但8日下午遭不明人士盜用，將她移除管理員身份，粉專更離奇消失近1個小時，沈雅琪痛心到警局報案，向盜用者提告妨害電腦使用罪，並盼能奪回帳號。

沈雅琪表示，8日中午她陪妹妹去參觀特教班，沒有發現臉書被盜，侵入者疑似先盜用她的個人臉書，再進入粉絲專頁把一個名為「林彥良」的帳號設定為管理員，再剔除其他管理員，她說，直到下午4點才收到臉書通知，指她的管理員身份已被移除，並且尋找不到粉絲專頁，當下只能先修改個人帳號密碼，奪回個人帳號。

侵入者將粉專搶走後，曾離奇消失約1個小時，直到當日晚上7點才又出現，但侵入者不斷使用帳號發布貼文，至今發了8篇都是與科技相關的影片，至於動機為何仍不明，據了解，粉絲頁管理員現在的IP位置在「泰國」，沈雅琪當日也前往警局報警，提出告訴，也持續向臉書申訴，其粉絲也紛紛在貼文留言要求歸還帳號，合力喊話、救援。

但粉絲頁仍被佔領，沈雅琪說，自己已經營5年的帳號，每天一篇長文餵養，從零到現在，才有27萬名粉絲，今早三點半醒來，突然想起沒有粉絲頁可以發文了，心裡空落落的，只要想到裡頭有大家的歡笑、粉絲給的鼓勵等，心情就相當失落，卻也只能靜待臉書處理，只是恐怕凶多吉少。

沈雅琪指出，不幸中的大幸是所有廠商合作的捐款發文已全部完成，還有其他工作事項都還能挽救，沒有太多影響，希望盜用者只是搶去玩玩，不要把文章刪除，也不要讓粉絲頁消失，期待有一天能把粉絲頁帶回家。

(中時 )