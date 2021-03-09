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疾管署公布今年國內首例傷寒本土確診病例，為一名居住在中部的10多歲女性，今年2月2日起陸續出現發燒、腹痛、腹瀉等症狀，起初被診斷為腸胃型感冒，但同月8日因高燒不退住院治療，雖於11日出院，但隨後又因發燒、咳嗽、嘔吐、腹瀉等症狀數度就醫，3月2日再度住院才確診為傷寒。

疾管署疫情監測組副組長郭宏偉表示，近期國內腹瀉群聚個案仍在上升，上周個案數仍較前一周多，仍舊以諾羅病毒為主，整體看來腹瀉疫情仍在高點，提醒民眾未來幾周仍要多加注意手部衛生，僅記飯前、如廁後洗手的大原則。

疾病管制署預防醫學辦公室防疫醫師林詠青則指出，傷寒是由傷寒桿菌來導致發病，其傳染途徑是透過飲食，一般來說潛伏期為8到14天，但也看過最短僅3天就發病，症狀包含高燒不退、持續性高燒、頭痛、食慾不振、腹痛腹瀉，有些病人會以便祕的症狀來表現。

林詠青說，傷寒可透過抗生素治療，若未及時用抗生素治療，可能會出現胃小腸出血或穿孔，發生後的致死率達1成，但若經抗生素治療的死亡率則降低至1％以下，防治方式為食物盡量煮熟，不要生食，且飲用水一定要煮沸後再飲用，或使用瓶裝礦泉水。

近期國內水情吃緊，但腸胃道疾病仍在上升當中，林詠青提醒，民眾防疫仍要記得勤洗手，透過飯前與便後洗手才有辦法阻斷傷寒的傳染，但洗手還是要秉持當用則用，當省則省的觀念，且民眾若要儲水，儲水容器上要加蓋，且每周都要清洗儲水容器內部，才能避免病媒蚊孳生。

林詠青說明，民眾若沒有自來水，可用75％酒精或乾洗手來清潔雙手，但要注意酒精對諾羅病毒、腸病毒的效果有限；若有其他儲水或乾淨水源，則可泡製3至5ppm含氯漂白水置於附有水龍頭的儲水桶，用含氯漂白水搓揉約20秒後再用清水沖洗即可。

(中時新聞網)