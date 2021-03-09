北水局指已規畫寶二水庫曳洪道加高1.3米，將可再增加192萬立方公尺蓄水量。（羅浚濱攝）

鋒面過境，北水局這幾天在寶二水庫進行人工增雨，但進水量有限，9日寶山水庫蓄水量仍維持2成，寶二水庫為1成2，縣議員邱振瑋主張在寶山蓋第三座水庫，縣長楊文科在主管會報也提及重啟寶山第3座離槽式水庫的計畫，但北水局指目前沒有規畫。

楊文科指出，日據時代即有在寶山鄉北坑地區設水庫的討論，如今水情吃緊，竹科用水量大，可預見未來用水需求會更多，因此請工務處等單位研擬興建第3座離槽式水庫的可能性。

「寶山蓋第三座水庫，目前完全沒有排入水資源的規畫！」北水局副局長郭耀程說，蓋水庫的爭議性很大，牽涉淹沒區範圍的土地取得及對環境生態衝擊等問題，事實上北水局對增加竹科工業用水已有相關規畫。

郭耀程指寶二水庫總容量3218萬立方公尺，已規畫把曳洪道加高1.3米，將可再增加192萬立方公尺的蓄水量，同時，加高曳洪道蓄水會有1.5倍的加乘效果，等同蓋一座水庫，因此不會在寶山蓋第三座水庫。

另外，縣議員邱振瑋認為寶山和寶二水庫人工增雨效果不顯著，應該辦理清淤工程。郭耀程說，從水情資料顯示，人工增雨對寶二水庫降雨機率有提升10％的效果，而寶二水庫是離槽式水庫，可以有效控制入流，從2006年啟用迄今，並沒有出現淤積。

負責管理寶山水庫的水公司三區處副處長謝東穎表示，寶山水庫含呆水位的蓄水量為547萬立方公尺，有效蓄水量為503萬立方公尺，因也是離槽式水庫，淤積情形很輕微，還沒有辦清淤工程的規畫。

(中時 )