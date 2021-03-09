LED產業繼光耦合器、LED晶片步入漲價潮之後，燈具廠湯石照明（4972）也表示，在原物料價格、運費、人工成本提升之下，4月的接單價格將會適度調漲，以對客戶反映成本上漲壓力，但對於毛利率的影響還有待觀察。

湯石9日舉行線上法說會，發言人王志遠表示，去年受到新冠肺炎疫情的影響，公司營運在去年第一季停擺，第二季開始回升，但第三季又有歐洲市場封城衝擊，LED的需求沒有消失，遞延的訂單與需求將會在今年展現，目前看來，湯石第一季營運有機會達到去年第三季、第四季水準，第二季營運看起來也正向，下半年若疫情獲得控制，經濟活動回到常軌，將有利於公司營運。

而面對去年以來原物料漲幅來勢洶洶，王志遠指出，因應原物料、勞動成本以及運費高漲，已向客戶反映價格，每個客戶狀況不同，調整的幅度無法一概而論，預期4月的接單價格就會有所調整，不過王志遠強調，這一次調漲主要是反映生產要素上漲，對毛利率的衝擊，影響毛利率的變數還包括匯率以及產品組合，因此價格的調漲對毛利率的影響還有待觀察。

湯石去年第四季每股盈餘仍達1元以上，為連續第三個季度站穩1元，由於連續三季獲利，彌補去年第一季虧損，2020年全年稅後純益7,900萬元，年減25.47％，每股稅後純益2.08元，董事會已經通過配息2.8元，以湯石今日收盤價計算，隱含現金殖利率逾8％。

(工商 )