56歲倪齊民暌違5年再度加入民視八點檔《多情城市》，飾演建設公司老闆「林斯文」，是駐顏有術的成功人士，也很疼愛異父同母的妹妹夏宇禾，還跟郭亞棠談相差30歲「老少戀」，倪齊民提醒她「跟我戀愛都沒好下場喔」。倪齊民先前在《春花望露》和廖家儀演夫妻，郭先前曾探班《春》，這次特地打給「前妻」廖家儀報備，廖家儀也提醒郭亞棠，就把自己交給倪哥就對了，收穫會非常大。

劇裡倪齊民愛吃鳳梨，郭亞棠替他取暱稱「鳳梨叔叔」，兩人日前在公園拍攝拍攝你追我跑，結果她跑兩圈就氣喘吁吁，但倪齊民竟然老神在在，還能再多跑幾次，讓郭亞棠讚聲連連，直呼「鳳梨叔叔」體力真的非常好。

倪齊民初登場就和老友侯怡君搭檔，兩人不打不相識，在大街上你一言我一句，該場戲從清晨5點開拍，他笑說拍了整天喉嚨都啞掉，且「侯怡君嗓門真的超大」，只能越來越大聲，不過跟老友合作很開心，且兩人一碰面話匣子停不下，排戲時倪齊民無理頭反應，常讓全場捧腹大笑，還比正式拍戲花上一倍時間。

侯怡君也開心能在合作20年好友，這回倪飾演「林斯文」，侯怡君虧「根本為他量身打造，都是有偶包，戲裡戲外都愛漂亮」。像是第一場戲侯怡君不小心潑水潑到倪齊民，兩人不打不相識，拍攝前倪齊民還問她「可以不要潑到頭髮嗎？」讓侯怡君哭笑不得，直說倪公子愛漂亮程度都沒變。倪齊民多年前購入林口房子，去年也順利交屋，目前全家定居林口，每天生活宛如「仙境」般愜意。而新家離民視很近，如果不想開車，跑步就可以到民視上班。

侯怡君戲裡撥水倪齊民。（民視提供）

倪齊民加入《多情城市》，演出浮誇愛漂亮的建設公司老闆。（民視提供）

倪齊民暌違五年再加入民視八點檔《多情城市》。（民視提供）

倪齊民在《多情城市》演出建設公司老闆。（民視提供）

(中時 )