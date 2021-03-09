交通警察大隊副大隊長陳柏年上警察廣播電台台中分台接受專訪，也在廣播中現場贈獎，民眾也特別到交通大隊領獎。（台中市警局提供／馮惠宜台中傳真）

交通警察大隊副大隊長陳柏年3月9日親上警察廣播電台台中分台沈燕主持的「公路家族」接受專訪『防禦駕駛觀念駕駛』。交通事故的發生大多為人的因素，與人的認知與判斷有關，為降低交通事故發生機率應養成危險感知能力，事先洞察潛在風險，儘早採取行動，避免發生危險。

陳柏年說，台中市一年有逾8萬件交通事故，事故的肇因以未依規定讓車最多，未注意車前狀態次之，與駕駛人對路權觀念的不熟悉及危險感知不足有關。

他解釋，為提升道路使用效率、確保用路人安全、判斷交通事故肇責，藉由道路交通法規、交通控制設施，在一定空間、時間內，規範用路人使用道路的權利，像是起步要讓行進中的車輛優先通行(法規)，行經號誌路口，綠燈一方有通行權(交通管制設施)等。

而針對「防範交通事故」，陳柏年說，全國交通事故30日內死亡人數，機車占近6成，機車對年輕人來說，是個相對便宜且方便的運具，但不若汽車保護性來得高，因此警察局也一直透過各管道與機會，加強學生族群機車安全駕駛觀念宣導。

109年前進校園大客車實際體驗活動達51場、上線廣播專訪86場、前往各社區關懷據點、老人集會所、學校、機關等達140場次，成效卓著。

交通警察大隊強調「民眾安心、安全」，是警方執勤的目的，呼籲民眾務必遵守交通規則，以共同守護本市交通安全與秩序；勿酒後開車，注意自身安全，落實人本交通的概念，一同建構安全的交通環境，人人均能平安、健康快樂。

(中時 )