香港疫情嚴峻，北京市政府關於核酸檢測的新規定指出，自本月15日零時起，由香港直航入境北京的旅客，必須持有港府認可的7天內核酸檢測無感染報告，並須註明檢測採樣方式為「鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子」，即不再承認深喉唾液的病毒檢測報告。

港府9日呼籲市民，在前往北京時，須留意並確保能符合相關規定，以免在進入北京時出現困難。北京市政府關於核酸檢測的新規定指出，為進一步做好外防輸入工作，決定統一香港入境北京旅客核酸檢測採樣標準，自本月15日零時起，由香港直航入境北京的旅客，必須持有港府認可的7天內核酸檢測無感染報告，並須註明檢測採樣方式為「鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子」，即不再承認深喉唾液的病毒檢測報告，而6歲以下兒童則以咽喉拭子作為主要採樣方式。航空公司將在登機時查驗有關證明，如證明未採取上述採樣方式或未註明採樣方式，將不予登機。

香港政府發言人表示，市民在出發前往北京時，應提前了解北京市最新防疫政策，及時到港府指定的醫療機構進行核酸檢測，索取註明檢測採樣方式為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子的核酸檢測陰性證明，並配合航空公司的登機查驗工作。

(中時 )