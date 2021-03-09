前一日道瓊大漲306點、那指重挫310點，台股失去美股指引，加上台積電(2330)仍處於回檔格局，9日指數開低105.04點，跌幅一度收斂朝平盤前進，惟不少賣單趁高出貨，使得指數忽漲忽跌。晶圓雙雄空壓增強，電子多頭士氣受挫，盤中面板雙虎、DRAM雙雄、被動元件雙龍頭等紛紛翻黑，惟股王大立光(3008)獲外資回頭喊買，上漲百元，成為多方領袖，金融股成為資金避風港，鋼鐵股挾著原物料行情走高優勢，多頭人氣強勢，塑化股台達化(1309)及台塑四寶領軍揚升。最終台股硬拉高收漲32.98點，為15853.09點。今日外資(不含外資自營商)賣超31.0202億元，投信買超12.38億元，自營商賣超2.043億元，三大法人賣超20.68億元。

台股動盪，金融股的殖利率題材吸引避險資金，國票金(2889)盤中大漲逾5%，富邦金(2881)、新光金(2888)、國泰金(2882)、元大金(2885)、中信金(2891)等皆有2%以上的漲幅。繼帛琉旅遊泡泡後，越南傳出可望為下一個旅遊泡泡，台人出國旅行有望，航空雙雄與觀光的旅行社股手舞足蹈，鳳凰(5706)、雄獅(2731)、五福(2745)、易飛網(2734)、山富(2743)、燦星旅(2719)齊亮紅燈，雄獅更是站百元關鍵性指標；長榮航、華航上揚約半根漲停板，在台股冷風中顯得溫暖。第二季鋼價續看漲，中鋼(2002)第二季獲利預期仍佳，下游也可望受惠鋼價走揚，中鋼領軍開高走高，中鴻(2014)以及新光鋼(2031)、燁輝(2023)、盛餘(2029)等股均上揚，鋼鐵股持續逆勢上攻。

美科技股重挫，台股今日呈現大怒神走勢，高低震盪逾200點，電子股承壓，金融股作大領航，台股抗跌收盤小漲32.98點，5日RSI為38.79，10日RSI為46.49，9日K值為26.29，9日D值為33.07，20日乖離率為-0.85。周一外資仍偏空，連3日賣超，累計至3月8日，外資3月以來賣超882.44億元，今年以來賣超2813.75億元；今日外資依舊賣超31億元，持續在台股提款，投信則展現愛台股的心意，9日買超12.38億元，為連7日買超，目前進入3月為投信第一季底作帳前關鍵時刻，投信對台股積極偏多，季底作帳行情可期。

外資站空方台股不安穩，但台灣經濟出現近年少見的強勢增長，部分研究機構認為今年經濟成長率可達到4%以上，不僅外銷暢旺，貨幣供給的年增率又大幅提升，加上散戶積極參與，去年第四季台股散戶達到339萬人歷史新高，股市成交金額占比逾六成；整體來看，台股短期高檔震盪，但長期仍具成長機會。今日匯市反常走弱，新台幣強勢格局是否將出現轉折關聯到外資動向，接下來央行調節策略等都是關注焦點。

(時報資訊)