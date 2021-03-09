周二比特幣價格連漲第4個交易日，一天內價格從5萬、5.1萬一路漲破5.4萬美元大關，目前交易價格報54,104.79美元，在24小時內上漲7.59%，帶動市值重返1兆美元。

根據Coindesk報價，在過去24小時內，比特幣最低報49,390.18美元，最高升至54,452.72美元。

其他加密貨幣亦表現亮眼，市值排名第二大的以太幣目前漲逾6%，報1,831.05美元，24小時內最低成交價格為1,668.54美元，最高升至1,857.95美元。

自今年2月創下歷史新高後，近幾周來比特幣價格已經隨著美股回落。投資人擔心隨著經濟加速復甦，美國通膨若持續升溫可能促使聯準會收緊貨幣政策，使推升股市與加密貨幣等風險資產的寬鬆貨幣時代將走向尾聲。

利率走升的預期使固定收益的債券遭到拋售，並導致公債殖利率急升，而債息升高使飛漲的科技股估值受到質疑，導致美國科技股近來一路急挫。

儘管周一美國10年期公債殖利率仍保持在約1.6%的1年高點附近，且美國科技股再度重挫，但比特幣價格卻連漲第4天。但有分析師提出警告，如果債券殖利率與美元持續上揚，加密貨幣市場可能會再度回落。

(時報資訊)