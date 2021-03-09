韓國起亞(KIA)計劃在2027年前，陸續推出七款全電動車款，而這輛EV6是計劃中純電能動力的第一輛車款，9日起亞為滿足車迷好奇心，先行釋出EV6預告片。

據悉，起亞旗下電動車將以EK1到EK9當成車款名稱，同時跨界車與休旅車則是命名為EV1至EV9。這次粉墨登場的EV6，不僅為起亞日後一系列電動車產品揭開序幕。同時，更是首款掛上起亞新廠徽的純電能車。

起亞目前有兩款電動車，Niro與Soul，但都不是由經由電動車平台所製造車款。不過起亞EV6與母公司現代汽車日前推出的IONIQ 5一樣，都是出於集團內全球電動模組化平台（E-GMP），採同樣底盤概念而生。

有300匹馬力左右，再搭配800V充電功能的起亞EV6，可在18分鐘內完成約八成充電工作，並可提供大概500公里續航力。

至於車迷們最關心的售價，以及EV6更詳細規格等細節，起亞先賣個關子。不過，知道的是預計本月底至4月初將進行全球首發，並在今天秋季跟大家正式見面。

(時報資訊)