今天是海基會成立30週年，國民黨大陸部主任左正東表示，政府到現在仍然竟悄悄，沒聽到任何慶祝活動，實在並不意外。他說，蔡政府執政5年來，雖然和扁政府期間一樣，海基會與海協會都停止聯繫，但現在陸委會與海基會不再有曲徑通幽、突破兩岸僵局的創新之舉，他也質疑蔡英文若以《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，就不應該把大陸稱為中國。

海基會在1991年3月9日成立，今天滿30週年，國民黨大陸部主任左正東下午在臉書回顧海基會成立的源由，指海基會是兩岸關係的里程碑，也是近代世界政治的里程碑。

左正東說，兩個互不來往40年的社會，在不承認對方政府的政治現實下，通過白手套處理恢復來往以後所衍生的各項事務性問題，包含文書驗證、海空運輸、貿易開放等，都對兩岸各自都帶來深刻影響。

他表示，2000年到2008年間民進黨執政期間，海基會和海協會停止聯繫，兩岸官方互動中斷，但陳水扁執政期間，先有國民黨立委蔣孝嚴推動春節包機，獲得128位立委連署，促成2003年春節華航班機經香港飛往浦東載運台商返鄉過節。繼而有澳門模式，由兩岸航業公會在澳門商談，促成2005年以「雙向、對飛、多點、不落地」的方式實現春節包機。

他強調，2016年5月民進黨再次執政以來，海基會和海協會的聯繫再次停止聯繫，兩岸官方互動再次中斷。然而，這次和扁執政期間不同，陸委會和海基會不再有曲徑通幽、突破兩岸僵局的創新之舉。

他指出，相反的，過去5年，陸委會想盡辦法限制兩岸交流互動，在新冠疫情之下，兩岸斷流更形嚴重。小三通沒了，陸生斷了，專業交流停了，連兩岸航班都砍到4個航點，在台商雲集的廣東，一條客運航線沒有。他感嘆，難怪，有些跑兩岸的人會覺得，「蔡總統不如陳總統，陳主委（陳明通）不如蔡主委（蔡英文）」。

左正東說，自去年10月以來，蔡英文數次喊話，希望兩岸恢復對話。陸委會主委邱太三上台後，數次說明以《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務。然而，2月26日大陸宣布暫停鳳梨進口，向來對大陸強硬的行政院長蘇貞昌，都定調此事為檢疫理由，不要升高到政治層次，讓人看到一絲曙光。

話鋒一轉，他說，但是，隨後蔡英文在臉書宣稱，「中國以突襲式的通知，單方面暫停輸入台灣鳳梨這件事，顯非正常的貿易考量，我要表達譴責」，得到12萬網友按讚。

他認為，如果蔡英文真心想和大陸對話，為什麼不能和蘇貞昌一樣，把事情定調為檢疫理由？如果蔡英文真以《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，不應該把大陸稱為中國。

陸委會上週表示，政府已向大陸提出在相關協議平台討論相關技術問題，呼籲對岸應盡速回應。左正東表示，他希望兩岸能儘速展開溝通，務實解決鳳梨檢疫問題，但更想知道，蔡英文也這麼希望嗎？還是她更關心臉書上的12萬個讚？

(中時 )