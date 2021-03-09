曹男駕駛的灰色HONDA CIVIC因擦撞外側機車分隔島回彈後與邱男的米白色Jimny擦撞，事故一度導致全線封閉，僅剩機車道通行。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

曹男駕駛的灰色HONDA CIVIC因擦撞外側機車分隔島回彈後與邱男的米白色Jimny擦撞，事故一度導致全線封閉，僅剩機車道通行。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

好心疼！剛出廠半年Jimny遇三寶 一個move車頭爛了

彰化花壇東外環台74甲線道，9日上午發生同向車輛車頭擦撞的離奇事故，兩輛自小客車在東向2.5K處碰撞，主因是前車28歲曹姓駕駛要從外側切出機車道卻不慎撞上分隔島回彈，後車29歲邱男反應不及迎面撞上，兩車車頭嚴重受損，邱男頭部輕傷，更心疼自己才開半年的新車，一早才剛剛保養出廠，沒想到竟遭遇橫禍，立刻又要拖回原廠檢修。

根據警方初步調查，2名駕駛酒測值均為零；今天上午9時40分時，曹男駕駛的灰色自小客車，從花壇往台中方向行駛至事故路段，正準備要從外側車道往右切出機慢車道，卻疑似發現走錯道路，緊急又將車頭拉回，卻因此不慎擦撞分隔島導致整輛車輛彈起，此時邱男駕駛的米白色自小客車在後方前行，首當其衝，反應不及當場迎面撞上。事故發生後台74甲線東向全線，也一度封閉，僅剩機車道通行。

根據了解，慘遭波及的米白色自小客車是有「國民越野車」稱號的鈴木汽車SUSUKI Jimny車款，邱姓車主為了訂這款車，前年下訂，左盼右盼、等了一年半才終於在去年下半年完成交車，不料新車才開半年，竟就在路上發生嚴重碰撞。

米白色自小客車susuki Jimny一早剛出保養廠，沒想到竟在台74甲線發生擦撞，又得被載回原廠維修。（摘自「彰化踢爆網」／謝瓊雲彰化傳真）

曹男駕駛的灰色HONDA CIVIC因擦撞外側機車分隔島回彈後與邱男的米白色Jimny擦撞，事故一度導致全線封閉，僅剩機車道通行。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

曹男擦撞分隔島後回彈，後車邱男根本來不及反應，迎面撞上（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

也有網友指出，這輛車今天一早才從位在大村鄉台一線中山路的SUSUKI旗艦店保養廠亮麗保養出廠，沒想到中午又得載回去原廠維修，讓遭遇無妄之災的車主真是心痛又無言。

(中時 )