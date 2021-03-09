《怪物奇兵》續集今年預備上映之前，詹姆斯(LeBron James)又無端遭到FOX節目謾罵，廣播主持人崔維斯(Clay Travis)嘲笑詹姆斯說：「他最好不要惹到習主席，閉嘴乖乖運球，這樣才能讓怪物奇兵2在中國上映。詹姆斯做所有事情都是為了賺錢而已。」

這件事的起因是崔維斯提起大陸的教科書仍把同性戀描述為一種心理障礙，法庭認定這是理解不同，而不是知識上的錯誤。接著崔維斯話鋒一轉，「中國終於把NBA放回官方轉播，NBA象徵有趣的美國與中國關係。NBA身在美國的時候熱衷於社會正義，在各處寫滿標語，像是詹姆斯、帕波維奇(Gregg Popovich)、科爾(Steve Kerr)老是教你怎麼當個美國人，同時一邊從中國賺進數十億美元。」

「中國透過NBA來嘲笑美國人，你們看看美國人才是種族歧視最嚴重的地方。這太荒謬了，每個中國人的長相都一樣，他們是最缺乏種族多元性的，然後他們還敢批評全世界種族歧視最少的國家(美國)！詹姆斯只能在電影和人權選擇一邊，如果他敢站出來反對種族屠殺和奴工壓榨，中國就會把他的電影封殺。」

詹姆斯在2019年因為沒有支持香港而遭到批評至今，變成共和黨和右派名嘴的「提款機」，但他也沒能想到好方法來反擊。不過ESPN權威記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)已經評論過類似的尖銳質問，沃神當時只用了一句髒話回應共和黨議員：「去你的(F**k you)」。

(中時新聞網)