我國友邦聖文森及格瑞那丁駐台大使聖柏安卓，9日於忠明高中演說後，特與中彰區域觀光聯盟總召柴俊林等進行會面，交流聖文森與台中市的觀光現況。(市議員黃守達服務處提供)

柴俊林會中提出，未來可由中彰區域觀光聯盟發起合作，推動聖文森在台學子至台中踩點宣傳計畫。(市議員黃守達服務處提供)

曾屢次在國際上為台灣發聲的我國友邦聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Ambassador Andrea Bowman）9日於忠明高中演說後，由台灣國際幸福家庭聯盟秘書長張坤池引介；特與中彰區域觀光聯盟總召柴俊林、台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌、台中市旅行商業同業公會副理事長楊琮霖與台中市議員王立任、黃守達會面，交流聖文森與台中市的觀光現況。期盼未來防疫解封後，有機會可以促進聖文森與台中市的觀光交流。

柏安卓指出，為深化與台灣的交流，希望能與台灣有更多貿易之間的往來， 雖聖文森與台灣有許多農業與其他方面的合作計畫，但目前為止沒有台灣人在當地經商，十分可惜。

觀光部分，柏安卓說，雖然從台灣到聖文森一趟相當遠，長時間的航程容易使人卻步，但聖文森有32座島嶼，相當適合觀光。目前正在研議套裝行程，希望可以增加大家到聖文森旅遊的誘因，帶動當地觀光產業；也期盼待疫情平緩，未來能夠建立專屬於聖文森與台中的旅遊互惠行程。

王立任表示，感謝聖文森在近年大陸脅迫以及壓力下，還是堅決與同是自由民主的台灣並肩同行，並公開在聯合國和世界衛生大會上發言挺台，台灣人有目共睹。

王立任指出，在促進台聖兩國深化雙邊觀光及文化交流的期許下，將與柏安卓大使一同努力提升海港觀光設施，以利增加雙方未來的觀光產值。在未來新冠肺炎疫情趨緩之際，將與台中市民進黨籍議員組團出訪聖文森，希望能夠促進兩國雙邊經濟發展、文化交流並拓展交換學生的機會。

黃守達說，聖文森是電影《神鬼奇航》的拍攝場景之一，加勒比海風情令人嚮往，該國地理位置雖距台遙遠，但地遠心不遠，兩國人民對民主自由的追求與情感是一致的。其雅蓋國際機場在2017年已正式啟用，台灣民眾要去聖文森觀光已非難事。

黃守達認為，待疫情和緩，海外旅行恢復如昔後，台中市應可規劃更多與聖文森官方與非官方的來往互動，促進兩國交流，讓民間也能對聖文森這個國家有更多的認識，也能將台中市的美好分享予聖文森。

柴俊林會中提出，未來可由中彰區域觀光聯盟發起合作，推動聖文森在台學子至台中踩點宣傳的計畫，這類型的計畫不僅可以幫助聖文森更了解台中的文化與觀光產業，也能向全世界宣傳台中之美。

鄭生昌理事長認為，因聖文森的旅館分佈型態與台中市相似，若可以促進更多交流觀摩，對彼此的旅館產業都會有實質的幫助，也期盼疫情過後能夠到實地到聖文森旅遊，體驗當地的人文風情。

楊琮霖副理事長強調，若要促進台灣民眾到聖文森觀光的興趣，首要的任務就是讓民眾能更了解聖文森這個國家，因此希望大使能夠在台灣多宣傳聖文森的人文、地理與美食美景，相信對喜歡旅遊的台灣人來說會具備相當吸引力。

(中時 )