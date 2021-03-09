中國大陸晶片設計公司跨足開發 AI 晶片，透過共同投資新創方式，與台灣IC設計公司前研發人員合作，創立挖角團，在台私設大型研發中心，用高於年薪2倍以上的高薪，在人力銀行公開徵才，3年挖走數百位台灣研發人才；新北地檢署近期接獲通報，今指揮新北市調查處搜索7處公司行號，依涉嫌違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例，將公司相關負責人帶回訊問。

檢方接獲通報指，智鈊科技、芯道互聯2家公司涉嫌與大陸晶片設計公司合作，3年內挖走數百位台灣研發人才，嚴重威脅國內半導體產業發展；檢方新聞稿指，大陸晶片設計公司與國內IC設計公司前研發人員共同投資新創公司，由國內前研發人員擔任大陸新設公司董事長，再拉攏前任職公司同事加入，並在國內設立大型研發中心，以高薪挖角具高超研發能力研發人才。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官今指揮調查處搜索智鈊科技、芯道互聯公司等處所，查扣薪資存摺、員工保密協議、錄取通知、員工名冊、僱傭契約，電磁紀錄、手機、筆電等證物，並將擔任中國新創公司副董、智鈊科技、芯道互聯等公司負責人的顏姓、黃姓、吳姓、曹姓 男子等19人帶回訊問。

檢方表示，高科技人才及技術保護已經成為國家經濟 政策重要議題，針對中國大陸積極以高薪誘惑挖角本國半導體人才，將與法務部調查局加強偵辦相關案件，確保高科技產業發展，維持產業競爭優勢，鞏固國家經濟命脈。

(中時 )