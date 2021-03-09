9年前任職三創數位人資部的黃姓女子，藉由職務之便，填載內容不實的請款單，騙走公司薪資及獎金286萬多元，台灣高等法院維持一審認定，依違反商業會計法等罪將她判刑3年6月，可易科罰金。可上訴。

黃女從2012年5月至2013年12月間，虛偽填載內容不實之請款單，使財會部門承辦人員製作會計傳票，再對銀行送出總額不實之取款憑條，黃女再以此方式領走高額的薪水及獎金。

(中時 )