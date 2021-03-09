三創數位公司員工偽造請款單騙走286萬元 判刑3年6月 15:372021/03/09 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 9年前任職三創數位人資部的黃姓女子，藉由職務之便，填載內容不實的請款單，騙走公司薪資及獎金286萬多元。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 9年前任職三創數位人資部的黃姓女子，藉由職務之便，填載內容不實的請款單，騙走公司薪資及獎金286萬多元，台灣高等法院維持一審認定，依違反商業會計法等罪將她判刑3年6月，可易科罰金。可上訴。 黃女從2012年5月至2013年12月間，虛偽填載內容不實之請款單，使財會部門承辦人員製作會計傳票，再對銀行送出總額不實之取款憑條，黃女再以此方式領走高額的薪水及獎金。 陸IC設計業者在台設挖角團 3年挖走百名菁英 遭檢調搜索 經部攜手AIT 台美啟動女性創業學院 (中時 ) #請款單 #三創 #數位 #騙走 #偽造 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台幹個人稅申報 3月啟動 04:102021/03/09 金融．稅務 《電腦設備》融程電2月營收續登同期高 Q1淡季不淡 10:352021/03/09 財經 近5成品牌活動 轉為線上研討會 13:042021/03/09 財經 比特幣重回5.4萬美元 分析師：一直處於強勢地位 16:552021/03/09 財經 緯軟2月營收年增逾兩成 04:102021/03/09 證券．權證 陸軍採購輪胎圖利廠商1390萬 3軍士官及廠商交保 07:402021/03/09 社會 喬山業績雙響炮 Q1淡季不淡 04:102021/03/09 證券．權證 聖暉2月營收年增6.7％ 連續3個月創歷史同期新高 15:502021/03/09 財經 《電腦設備》接單動能回升 研華穩揚 10:522021/03/09 財經 聯合利華美容品將刪「正常」字樣 模特兒不修圖 13:442021/03/09 國際 《資訊服務》普鴻去年獲利攀高 擬配息3.5元 17:232021/03/09 財經 社會熱門新聞 天道盟強踩竹聯幫平鎮地盤 當街掃22槍砸店尋仇 - 社會 長髮正妹站內狂嗑水果慘了 北捷急找人：一定罰「最高7500」 - 社會 檢舉魔人蘇大媽確定吃牢飯 易科罰金還濫訴 法院判入監100天 - 社會 中警交大副隊長廣播開講 宣傳防禦駕駛觀念駕駛 - 社會 老翁超速24公里紅單免罰 法院：路太寬不易察覺取締警示牌 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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