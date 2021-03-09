連鎖餐飲集團漢來美食(1268)公布2月自結合併營收4.02億元，較1月3.36億元成長達19.79％、較去年同期2.19億元成長達83.14％，改寫同期新高。累計前2月合併營收7.38億元，較去年同期6.98億元成長5.71％，改寫同期次高。

漢來美食表示，今年春節連假落於2月，相較於去年春節落於1月、且有新冠肺炎疫情爆發初期造成業績銳減衝擊，使得年增率高達83％。以衡量基準較對等的前2月營收觀察，亦年增7.51％，與2019年的7.39億元同期新高紀錄相當。

漢來美食表示，疫情雖略見緩解，但全球生活尚未恢復以往常態，許多企業尚未從疫情中復原，使尾牙春酒訂席情況不若往年熱絡。所幸，年節期間消費者外出用餐及選擇訂購外賣的需求較往年成長，對餐廳生意量帶來挹注。

觀察旗下各品牌餐廳概況，漢來美食指出，屬於高端價格帶的中餐品牌「名人坊」今年表現最為出色，全台6家分店1、2月營收均見大幅成長。而去年開始擴大發展的「宅美食」事業，1、2月亦繳出不錯成績，營收均年增近1倍。

漢來美食指出，新品牌「來拌麵」首款口味至今已銷售超過35萬包，第二款胡麻椒香口味將於本月正式推出。同時，公司持續積極開發更多常溫及冷凍熟食品項，配合節慶推出的應景禮盒及桌菜，全力搶攻電商及量販通路商機。

(時報資訊)