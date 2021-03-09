梨農走在原本應該埋在水庫水裡的農路上，感嘆鯉魚潭水庫沒水，前所未見。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

鯉魚潭水庫缺水嚴重，水庫淹沒區的舊橋樑重見天日。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

主要供應苗栗縣及大台中地區民生用水的鯉魚潭水庫，水位持續探底，水庫不僅長滿草原，就連本該在淹沒區的農路、橋樑也重見天日，讓苗栗農民感嘆「從沒見過這麼慘」。鯉魚潭水庫管理中心指出，前幾天下雨都沒下在集水區，雨量也不大，水庫入不敷出，蓄水率僅剩15％，呼籲民眾節約用水刻不容緩。

經濟部資料顯示，鯉魚潭水庫位於景山溪下游，是1座離槽水庫，主要供應苗栗縣及大台中地區的公共給水、工業用水，同時具有休憩、供水、防洪、發電等功能，集水面積53.45平方公里，總蓄水量為1億2千6百萬立方公尺，1992年11月完工，為苗栗縣境內最大的水庫。

鯉魚潭水庫管理中心指出，9日上午鯉魚潭水庫水位為263.86公尺、有效蓄水量1714.12萬噸、蓄水率15％，距離呆水位為242公尺已不遠，前幾天鋒面過境，實施人工增雨作業，但雨量不多，且下雨沒下在集水區，對水庫幫助有限。

鯉魚潭水庫85％提供民生用水，剩餘15％提供灌溉及工業用水，旱象未解，水情嚴峻，鯉魚潭水庫管理中心表示，統計3月8日零時零分至3月9日零時零分，水庫進水量為35萬噸，但出水量為45萬噸，加上生態放流2萬噸，出水量共為47萬噸，明顯入不敷出，足見節約用水的重要。

鯉魚潭水庫缺水嚴重將直接衝擊苗栗及台中地區民生用水，苗栗縣水庫周邊的果園也遭殃，大湖鄉梨農徐源和大嘆「自從有水庫以來，不曾看過水位這麼低」，就快要見底，連淹沒區的舊路、橋樑都看得到，高接梨生長需要用水，附近梨園大部分抽不到水，說要挖井也來不及，只能聽天由命。有果農改從山上用塑膠管接山泉水使用。

苗栗縣政府水利處長楊明鐃指出，挖井是抗旱非常作為，主要是希望工業區使用抗旱井應急，減少對民生用水的影響，不過挖井仍須向縣府申請，且旱災後這些井必須封存。他也指出，若持續缺水，苗栗縣預計3月底、4月初，水情將轉亮紅燈，屆時分區供水，供五停二，民眾會更有感。

楊明鐃表示，縣內應變措施除了在自來水定點放置蓄水桶，供民眾取水，也請鄉鎮市公所評估適當地點準備儲水桶，真的要分區限水時，多設置幾個取水點，尤其是在管線末端與高地，盡量解決民生需求。

(中時 )