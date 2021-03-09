比起花心思處處算計，保持佛系心態過生活反而更輕鬆，搜狐網命理專欄點名，金牛座、水瓶座及白羊座是3大傻人有傻福的星座代表，雖然從來不愛跟人爭搶，甚至大多數時候都選擇自己吃虧、被別人佔便宜，但他們卻是最具福氣的人。

▍金牛座：不想惹是非，天性善良老實

金牛座可說是12星座中最老實、守本分的星座，他們身上有著單純善良的性格，不愛算計他人也不計較，甚至對多數人來說無法拒絕的誘惑，放在他們身上也像過眼雲煙，完全起不了誘因。他們一直都在用行動證明，證明自己並非是無情無義、陰險狡詐的人。

金牛座本質上以佛系心態過活，不喜歡跟人爭鬥，對於生活屬於極其容易滿足的類型，在日常關係裡，只要對方不過分侵犯到他們的底線和原則，他們都不會計較，甚至讓人佔便宜也懶得說，大多都很淡泊。

正是因為如此，金牛座很少讓自己樹敵，從而自己的身邊都有著一群志同道合的好友，當自己需要幫助的時候，往往能夠得到朋友們的熱心救助。雖然金牛座平時傻傻的，很容易吃虧受委屈，但是他們的思想早已經超越普通人，一直與善良同行，所以傻人有傻福，他們也總是能夠收穫到意料之外的驚喜和福報，是最有福氣的星座。

▍水瓶座：一直按照自己的方式活著，平淡且幸福

水瓶座的為人總是簡單快樂，讓人第一眼就能看出他們純白無瑕，單純善良的個性也使得他們養成佛系心態。跟水瓶座接觸都能夠感受到他們是絕對忠於本心的一類人，就算面對再多的誘惑和魅惑都不會迷失，一直保持著與世無爭的中心思想。

水瓶座是不懂得去享福的「傻子」，因為從頭到尾他們都沒有放開自我去享受，甚至在燈紅酒綠的社會中，也一直都保持著樸素的個性，以至於大多時候，都是平平淡淡過完一生。但他們會把精力以及時間都放在自己感興趣且認為有意義的事情上，水瓶座的一生都是相當簡單以及快樂的。

水瓶座的佛系心態及不爭不搶的態度，導致很多別有用心的人，甚至為他們打抱不平的人都覺得他們很傻很天真，但事實上，水瓶座一直都很有福氣，比如：他們從未迷失自我或身邊從來不缺少貴人，於他們而言，他們必然不缺少朋友的認可，更有身邊人的信任和支持，生活只會越來越好。

▍白羊座：走自己的路，讓別人去說吧

永遠不要指望能夠改變白羊座，他們個性很直來直往又倔強，在於他們的性格中，從始至終就充滿了個性，他們的心態很佛系，只會堅持自己內心所在意的，但凡自己不計較的東西，都儼然一副不爭不搶的姿態。

千萬不要覺得是白羊座不懂人情世故，因為當你對他們更加了解，就會明白他們並不傻，對於日常生活中的各種人情往來，其實他們早已看清事件的本質，萌生自己獨特的見解和方式，所以沒打算隨俗浮沉。

白羊座雖性格單純直接，但是又從不缺少福氣和福報，這一切都要歸功於他們獨一無二的思維層次，他們之所以佛系，完全在於他們更加睿智和超脫，大多時候不會被世俗的誘惑所引誘。在現實社會中，他們一如既往保持內心清明，一直與善良同行，不迷失在燈紅酒綠中，因此積累更多福報。

(中時新聞網)