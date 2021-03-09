大潭不能順利興建天然氣第三接收站，經濟部長王美花說，為增加供電量，不排除燃煤增加500噸。（本報系資料照片）

政府能源政策變來變去，讓人看不下去了，愈來愈多知識份子跳出來質疑。外科醫師兩把刀日前個人臉書發文連噴3問，台灣到底有沒有缺電？政府如果不認為中火是空污主因，燃煤加500噸是勢在必行？天然氣50%燃煤30再生20，國安沒有疑慮嗎？他還語重心長的說，台灣民眾真的太溺愛我們的政府！

外科醫師兩把刀現居台中，對空汙、能源問題非常有感。他日前在臉書上發文表示，最近社會議題紛擾，政府大內宣以及1450以及政府側翼火力全開，但他還是想問有關於天然氣第三接受站3個問題，他說自己不是政治人物，但是他有認真繳稅，在台灣當一個醫生，每天呼吸這樣子的空氣，真的不能接受。

第一個是台灣缺電的問題。他指出，當初台灣廢核的可行性基礎，前提就是台灣不缺電！現在的執政黨在野時曾說台電藏電、備轉容量太高，基於此夠用的情況之下，核四縱使已經花了人民3000億左右，還是決定讓它放水流。現在政府說不馬上蓋三接就會有電力缺口，當初說台灣不缺電的人是不是該出來解釋一下？

第二個問題是先前討論的空污，許多人強調來源是境外，中火影響甚微！批評台中市政府把矛頭指向中火是政治操作。但是現在經濟部長又用不蓋三接，將增加500噸燃媒會加重空氣污染？表示經濟部認同中火是一大污染源的意思嗎？

第三個問題是政府的能源規畫，天然氣占50%燃媒占30%再生能源占20%，以天然氣的高成本，請問政府會不會漲電價？以天然氣戰備儲存時間短適合嗎？之前這樣的規畫難道就不能修正改變嗎？

針對這3個質疑，兩把刀希望，政府給一個合理且負責任的答案！最後他還語重心長地說，「或許你真的愛台灣，你也有權利說你愛台灣，但是沒有人有資格說別人不愛台灣！」對於他的一針見血提問，網友紛紛按讚留言，「只希望政府能解決問題，而不是解決提出問題的人」、「鏗鏘有力！國家說法不能一直變一直轉彎！」、「說出了真相，政府還在騙」。

(中時新聞網)