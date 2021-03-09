海巡落實海洋保育，長年協助擱淺的鯨豚、海龜等海上生物，而8日則罕見救下天上飛禽、且是保育類野生動物「大冠鷲」。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

海巡落實海洋保育，長年協助擱淺的鯨豚、海龜等海上生物，而8日則罕見救下天上飛禽、且是保育類野生動物「大冠鷲」。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

海巡落實海洋保育，長年協助擱淺的鯨豚、海龜等海上生物，而8日則罕見救下天上飛禽、且是保育類野生動物「大冠鷲」。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

海巡落實海洋保育，長年協助擱淺的鯨豚、海龜等海上生物，而8日則罕見救下天上飛禽、且是保育類野生動物「大冠鷲」，牠因眼睛受傷，8日不慎落難在枋山海域上載浮載沉，幸最後在海巡與漁民的合力下救回一命，待傷口復原即可回歸大自然。

海巡指出，枋山安檢所8日傍晚獲報，有守望人員察覺海面上有異常漂浮物，而經聯繫熱心漁民前往察看後，赫然發現是隻大鳥載浮載沉，立即將牠救上岸並帶回所內安置，後經屏縣府農業處動物保護及保育科鑑定，確認牠為保育類野生動物「大冠鷲」。

動保科人員當下指導海巡人員先將大冠鷲放置紙箱內、並舖上墊子防止牠失溫，同時協調合作醫院「百齡動物醫院」受理後續傷鳥治療程序，隨後再由海巡人員將傷鳥送至醫院，而經院長初部檢查後發現，牠左眼有受傷情形，丈量展翅身長約140公分，研判為一般成鳥。

院長說，牠的左眼患部需點眼藥水治療，後續將其翅膀烘乾再行檢查，未來痊癒後即可實施野放。隨後他則強調，很感謝海巡人員與熱心漁民能及時發現落難的大冠鷲，並立即施以援手搶救牠，從牠的保育類身分可想而知有多珍貴。

南部分署第六岸巡隊表示，海巡署除秉持海洋生態保育不落人後的理念外，平時也積極投入海洋保育工作，因此在此呼籲民眾，每個人都應共同對海洋環境盡微薄之力。

海巡強調，不論在岸際發現鯨豚、海龜擱淺或其他生物落難等情況，都可透過「118」免付費服務專線通報海巡署，海巡署會立即派員協助處理，另海巡署也秉持廉政價值，若民眾發現貪瀆不法情事，也請撥打檢舉專線02-22399241。

(中時 )