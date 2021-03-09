時下流行的新媒體PODCAST平台，也與校園合作交流，「好好聽FM」與國立空中大學攜手，日前雙方簽訂「合作備忘錄MOU」，好好聽將在PODCAST建置空大專區，增進空大優質節目曝光，共同推廣社會教育，提供大眾寓教於樂的終身學習機會。空大在「好好聽FM」首波主打《電影開麥拉》，為空大製播的廣播節目《空大橋》之〈電影賞析〉，內容彙整集結推出精選單元，首集專訪電影《親愛的奶奶》導演瞿友寧。

空中大學自製廣播節目《空大橋》，將在「好好聽FM」及影音社群平台曝光，空大表示，配合時下通勤族新現象PODCAST等「純聲音」頻道的崛起，與好好聽文創合作，藉由在其「好好聽FM」官網及「好好聽FM」YouTube頻道聲音媒體平台，新增寓教於樂的《電影開麥拉》單元，讓民眾不用盯著手機，也可以好好聆聽一部好電影，體驗電影歷久彌新的魅力。

「好好聽FM」與國立空中大學簽訂「合作備忘錄MOU」。（好好聽FM提供）

《電影開麥拉》主打〈今天聽電影〉系列，各集藉由訪談電影導演、發行片商等，以不同的角度，帶領民眾聽見電影裡的沉思、聽見電影裡不同的訊息，推薦民眾雅俗共賞的佳片。好好聽表示，空大本著終身學習之精神，製播《空大橋》廣播節目，內容豐富多元，兼具社會教育的功能與特色，與好好聽文創強調「用聲音分享正能量」的宗旨與願景相互融合。雙方簽訂「合作備忘錄MOU」，由好好聽董事長潘祖蔭與國立空中大學陳松柏校長共同簽訂，雙方期待今後有更多面向的合作。

(中時 )