台灣鳳梨本月起無法出口至大陸，為免「梨賤傷農」，國內企業、團體、民眾卯起來搶購。不過鳳梨屬季節性水果，採收後若來不及銷售，放沒多久恐怕就壞掉了。有業者想出可長可久的辦法，做成冰棒延長它的商業價值。

在一片「挺果農」的社會氛圍中，鳳梨價格維持不墜，但讓果農們真正擔心的，反而是熱潮退燒後，賣不完的鳳梨該怎麼辦？台灣鳳梨產地集中在南部，3月開始由台南最早採收，然後一路往南到高雄、屏東，最後轉至台東，採收期長達5個月。

果農認為，民眾現在大量購買鳳梨的心意真的很感謝，可是萬一來不及消化，到了6、7月進入盛產期，鳳梨滯銷將影響價格，到時問題才嚴重。

春一枝創辦人李銘煌也對鳳梨可能遭遇到的狀況感到憂心，他指出，鳳梨在氣候轉暖的季節上市，一向不耐貯藏，吃不完反而成為棄果；他看到飯店、餐廳及手搖飲料業者們紛紛推出鳳梨相關料理，靈機一動「乾脆來做冰棒和果乾」，這種具長期保存優勢的產品，完全不怕產季滯銷。

知名鳳梨酥品牌微熱山丘，是最早推動鳳梨契作的業者之一，不僅可確保原料長期供應無虞，價格也因長期、大量採購顯得實惠，重點是品質有保證。外銷出不去，內銷自有一片天，就看如何把危機化成轉機。

(中時新聞網)