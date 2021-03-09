台灣觀光學院決定停辦，但學生們今天發表聲明要求能原校畢業。教育部表示，台觀目前的狀況是缺乏資金，若4、5月前沒有新的資金進來，那幾乎確定8月起停辦。教育部6月起將安排學生轉到大漢技術學院或慈濟科大，34位教職員也會被資遣或優離、優退處理。

台觀學生自救會今天發表聲明，自校方及董事會單方面決議停辦，學生都是從媒體、地方傳言得知。但他們也記得，新任校長和教務長曾信誓旦旦告訴學生：學校不會停辦！

聲明說，在台觀就讀的學生們，多數是花蓮在地學生，因經濟狀況不允許，選擇留在花蓮這溫暖的土地上。對停辦這件事他們真的很錯愕與無奈，訴求上只希望能在這間學校原校畢業，這是學校招生後最基本的責任，不是嗎？

教育部技職司專門委員柯今尉說，台觀缺乏營運資金，因此董事會2月就決定110學年起停辦，學校並組成工作小組，討論後續因應事宜。如果4、5月前沒有新資金進來，那台觀幾乎確定8月起要停辦。

柯今尉表示，台觀這學期可以正常教學，缺乏資金部分，就拿3000萬元設校基金出來用，其中1要先歸還之前欠教育部的1500萬元，還剩下1500萬元可以撐到4、5月，後續6、7月需要的經費，教育部會以私校講補助款來協助。

「台觀8月起停辦的機會很大」，柯今尉說260位學生中，有約100個學生可以順利在6月畢業，其餘160或170人，教育部會協助安排轉學到大漢技術學院或慈濟科大就學。如果學生戶籍在台北，也可選擇轉到台北地區的私立科大，教育部會盡力安排。

此外，台觀現在有35個教職員，包含9個教師及25個教職員，僅1位教師是編制內人員，其他34位都是專案教師或約聘人員。台觀一旦停辦，這些教職員將被資遣或優離、優退處理。

(中時 )