台日桌球夫妻檔江宏傑和福原愛驚爆4年婚不保，福原愛被日媒拍到與外型神似MLB棒球好手大谷翔平的高帥男過夜，陸續爆出江宏傑及其家人長期對女方言語暴力，婚變延燒數天仍霧裡看花，對此有網友於PTT發問：「福原愛的事件中，最衰的是誰？」眾多鄉民均認為大谷翔平躺著也中槍，無辜捲進他人家務事。

該名網友7日晚間於八卦版PO文表示，「現在的風向似乎已經明確指向是福原愛出軌，而江家對福原愛的霸凌，更是周刊與福原愛所捏造出來的不實指控」他好奇事情演變至今，到底誰是婚變中最倒楣的人？並提出江宏傑、江姐、一對兒女、台男、日女及大谷翔平當選項。

文章一出，很多網友紛紛在底下七嘴八舌的討論，「福原愛的媽媽」、「孩子是無辜的」、「行銷鳳梨新聞都被洗掉了」、「浪費了"整個社會對新聞的關注力"」，不過最多人提到的，就是棒球好手大谷翔平了，由於他的長相被日媒指出撞臉與福原愛不同床過夜的男性友人，無端被拿來當話題，卻跟婚變事件一點關聯都沒有，網友感嘆：「大谷啊，沒他的事還被當標題」、「大谷最衰，又沒爽到，小王的罵名卻要跟他連結在一起」、「絕對是大谷」、「大谷翔平風評被害」、「大谷啦，你知道那些老一輩的居然說，這個大谷很糟糕」等。

江宏傑和福原愛身陷婚變風波，女方2度發表聲明，為自己輕率的行為向老公江宏傑與外界致歉，強調兩人沒有住在同一個房間，「2021年1月、希望將一直以來的想法具體化實現而開設了公司、但是沒有社會經驗的我、一切對我而言都是全新事物、也因為自己的經驗不足深感懊惱。就在此時剛好有機會從我所尊敬並且有豐富社會經驗的朋友那得到建議、而一起外出散心。」江宏傑也接著發出聲明力挺愛妻：「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變」強調未來的路很長，夫妻倆的情感不會消失，也懇請這些不實八卦別傷害到家人。

(中時新聞網)