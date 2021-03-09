後疫情的居家辦公和宅經濟仍持續延伸，華碩(2357)公布2月集團營收為335億，年增58%，2月品牌營收為313億，年增66%。華碩將於3月17日舉辦線上法人說明會，說明2020年第4季營運成果與2021年第1季營運展望。

法人估今年華碩電競筆電出貨仍將有2位數年增，因市場需求強勁，有望再帶動筆電的整體平均價格（ASP）及毛利率成長，預估主機板、VGA等電競產品對華碩年營收的貢獻度提高到45%。加上居家辦公的需求續強，今年華碩出貨的筆電中，Chromebook預期仍有15-20%的比重，整體筆電出貨預估達1700萬台，年增10%。

至於獲利能力，法人估，今年營益率將大幅成長11%，華碩第1季以來，筆電及VGA ASP已分別上漲5-10%、10-20%。華碩去年第3季單季財報，受惠遠距商機、宅經濟發酵，加上業外挹注下，單季賺逾百億元，稅後純益達105.08億元，季增97.7%、年增6.54%，每股純益14.1元，創下歷史新高紀錄，累計前3季每股賺22.5元，賺贏前年的全年獲利。

(時報資訊)