湯石照明(4972)舉行法人說明會，發言人王志遠表示，隨著疫苗開始施打，全球經濟重回正軌，預計今年LED照明市場比去年回升；第一季公司營運可與去年第三季、第四季大致相當，目前對第二季以及下半年展望正向，全年營運比去年成長兩位數為目標。

去年受疫情衝擊，湯石照明2020年營收下滑逾25%，在業外處分東林股票獲利等挹注，EPS守2元，達2.08元；公司並決定加碼分配盈餘，每股配發現金股利2.4元。

湯石照明2020年營收8.08億元，年減25.54%；毛利率36.4%，比前年的38.7%下滑2.24個百分點；營業利益8675萬元，年減47.36%；淨利7905萬元，年減25.5%，每股淨利2.08元，低於前年的2.69元。湯石照明先前三年，每年的每股獲利均在2.5元之上，因此將可分配盈餘大方派利，每股將配發現金股利2.4元。

今年以來，隨著後疫情時代需求回溫，湯石照明前2月營收年增1倍；1~2月營收1.31億元，年增103.71%；其中，2月營收年增941.55%達4638萬元，營收跳增，主要是去年因新型冠狀病毒疫情影響，大陸春節延後復工生產。

展望今年，發言人王志遠表示，隨著疫苗開始施打，經濟活動可望逐漸回復常態，今年LED照明市場預計比去年成長，有利公司營運，今年業績兩位數成長為目標。

整體而言，湯石照明第一季公司營運不淡，約維持去年下半年單季的水準，第二季看法正向，目前對下半年看法也仍正向，惟上下半年業績比重尚不清楚，貨運缺櫃以及出貨的狀況也需要持續觀察。另外，隨著貨櫃以及原物料等成本增加，公司也開始適度反應成本上漲，將於4月新接單開始漲價，以避免成本上漲侵蝕毛利。

湯石照明目前以自有品牌以及代工並進，2020年品牌占總營收比重約16~17%，代工仍逾八成，主要是替歐洲大廠ODM；今年前2月品牌占比約15~16%，但看好第二季起品牌出貨增加，今年自有品牌產品的業績成長可望優於代工業務之成長。

(時報資訊)