富邦悍將主場例行賽首戰將於19日（周五）開打，球團今（9）日公布一系列行銷活動，副領隊陳昭如表示，具體內容包括：上半季舉辦六檔精采有趣的主題日活動，延續5G智慧球場目標，獨創結合點數任務系統與多項功能的中職球隊官方APP，指定售票通路全網購票網推出的全新電子票券服務，提供球迷更便利的看球服務。

富邦悍將今年的主視覺Fight on。（富邦悍將提供／廖德修台北傳真）

球場服務方面，新莊主場原本就擁有多樣球場美食、商品，今年找到廠商合作，加入可愛的LA TOUR ANGELS（啤酒女孩），提升行銷軟實力。球團表示，今年將結合最強球隊陣容與智慧球場服務功能，軟硬實力聯手一起強悍出擊，帶給球迷最棒的觀賽體驗。

今年上半季富邦悍將也推出六檔主題日活動，要帶給家人們不間斷的城堡樂趣。19日悍將主場開幕戰以「FIGHT ON 強悍出擊」主題日打頭陣，周末連續兩天憑內野門票即可兌換「FIGHT ON TEE」一件（3/20-21內野門票加價100元）。4月10日、11日特別推出「肆FUN童心」主題日，球團施法將悍將城堡搖身變成大型遊樂場，與你歡度兒童假期。

5月1日、2日是「女子女子」主題日，要在五月天這個屬於女性的特別時刻，集結所有女生的美好事物在新莊球場。5月22日、23日「XVIII悍將中學」主題日經典登場，球迷記得換上制服準時報到。6/5「Let's GO」將匯聚全場家人的信念，全力為勝利衝刺；6/13「And One」主題日，為悍將加油缺一不可，And One呼朋引伴一起+1。

(中時 )