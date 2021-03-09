陸禁鳳梨事件，引發台灣農產品種及技術外流大陸爭議，農委會副主委陳駿季9日強調，早已採取「禁回銷」、「保護目標市場」及「增加動植物種苗輸出管制項目」三措施，強化品種保護，維護農業競爭力。

針對大陸種植台灣品種的農產品，農委會經過盤點發現，鳳梨、芒果、蓮霧、蜜棗及釋迦等，而且是早年大陸沒有品種權的品種，其中鳳梨及芒果已大量生產，而蜜棗及釋迦仍屬少量種植，且管理技術並沒有完全成熟。

農委會也盤點出，在水產品種方面，大陸引入吳郭魚、草蝦、斑節蝦及石斑等，早期是使用台灣品種，現在大陸經已自行研發適合當地的品系，且已建立相關生產技術。

陳駿季指出，種子及種苗因為體積很小，難以管控市面流通的品種攜帶出境，全球各國也都面臨品種外流的情形。但是，為了強化品種保護與運用，維護農業競爭力，經檢討現行相關措施後，更為精進的採取三措施防範。

一、禁止侵權農產品回銷台灣：針對大陸與其他國家侵權農產品，屬農委會的品種者將依法主張禁止輸入。

二、阻絕目標市場侵權農產品交易：針對目標市場積極申請品種權，適時主張權利阻絕侵權農產品交易。

三、增列種苗、種畜禽及水產種苗輸出管制項目：農委會將檢討植物種苗及種畜禽輸出管制項目，依產業發展需求，增加必要之管制項目。

此外，對台灣與澳大利亞荔枝產業國際合作計畫一事，陳駿季特別強調，台澳荔枝案是在充分掌握國內及海外品種權、不回銷台灣的前提上，推動產業策略合作，與品種外流大陸完全不能相提並論。

(工商 )