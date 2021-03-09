石棹夜琉璃

【旅遊經 洪書瑱報導】

阿里山風管處與嘉義縣旅行同業公會，共同推「阿里山六大主題旅遊」，包括在台18線上推出3款遊程，目前先推出「樂野部落原味探索2日遊」、阿里山春饗宴－「櫻姿豐花2日遊」等兩款旅遊行程，帶領大家深入體驗阿里山地區獨特的文化與自然風貌！

不斷電咖啡

不斷電咖啡

不斷電咖啡其中樂野部落原味探索2日遊以阿里山特有的鄒族文化為主軸，有部落耆老風趣幽默的文化導覽解說、部落竹杯製作、族服體驗、還有不插電手作咖啡，體驗一杯咖啡的製程，再搭配美味的部落特色風味餐，讓遊客盡情暢遊鄒族文化旅程。

地衣森林茶席

阿里山輕旅饗宴預計阿里山春饗宴－櫻姿豐花2日則是搭配阿里山著名的櫻花季，白天徜徉在滿山遍野的花海、走訪奮起湖老街、以及在阿里山特有地景中享受森林茶席，結合司茶人奉茶，感受從品茗到靜心沉澱的情境氛圍，晚上還可欣賞石棹五彩繽紛的琉璃光夜景，

除了目前推出的活動，後續另將規劃以美食為主軸之森林精靈美食禮讚2日遊，除了有在森林中享受茶香環繞的森林茶席、石棹琉璃光夜景、不插電手作咖啡體驗，還特別規劃了浪漫森林精靈燭光晚餐，在森林療育的氛圍中，享用在地特色餐點，供喜歡美食的民眾，「遊」不同的選擇！

產業推廣-龍雲農場DIY

阿里山管理處洪維新處長表示，台18線是通往阿里山的主要幹道，沿線周邊有豐富的觀光資源，因應近來國旅活動的創新與轉型，阿里山管理處攜手嘉義縣旅行商業同業公會結合地方組織的力量，針對在地特色陸續推出精緻深度旅遊行程，形塑優質觀光品牌。除了好玩、好吃的遊程之外，遊程更加碼推出好康抽獎活動，即日起至8月31日止參加遊程的旅客有機會抽中「Iphone 12手機」、「50吋液晶電視」等大獎！

相關遊程於即日起至9月30日止，期間將會陸續上架推出，相關訊息可至EASY GO電商平台(https://alishan.welcometw.com/tour/N42P、https://alishan.welcometw.com/tour/YwGy)查詢。

圖片：阿管處提供

(中時新聞網)