民進黨立委王定宇，被爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，對此兩人澄清僅是房東與房客的關係。至於被拍到的住處，就是位於台北市大同區的新成屋「品城西」，屋齡約3年。據了解，顏若芳購入的房屋位在5樓，當時以每坪64.2萬元左右入手，總價2150萬元，是該社區最便宜的。

王定宇被拍到多次與顏若芳共同進出大同區住處，兩人先後出面澄清，口徑一致，皆稱王定宇分租其中一房，月租金8000元，且兩人是房東與房客，關係並非如《鏡週刊》影射。

兩人被拍到的住處位於台北市大同區，是3年新成屋，基地面積57坪，共7層樓、12戶，格局有2房26坪及2+1房的31坪，公設比約40%，成交總價落在1888~2388萬元之間，每坪約70~80萬元。

民進黨立委王定宇，被拍到出入民進黨發言人顏若芳位於台北市大同區的住處。（圖為品城西華廈／摘自google maps）

據《ETtoday房產雲》報導，顏若芳應是2019年12月購入該房，總坪數36.67坪（含1車位），貸款720萬元。參考實價登錄資料，5樓成交價2150萬元，換算每坪64.2萬元，是該社區最低單價，比均價66.2萬元便宜。

有房仲業者透露，若以大同區安西街一帶來看，2至3房的新大樓，房租約落在3到4萬元，根據報導，王定宇是以每個月8000元承租其中一房，若屬實，房租可說是相當便宜。

(中時新聞網)