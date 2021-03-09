台南市議員王家貞指崇興路的人行道仍有磚間縫大、路面破損凹凸不平等問題。（王家貞服務處提供／洪榮志台南傳真）

台南市知名的東區巴克禮公園，每天都有大批民眾前往遊憩。市議員王家貞多次接獲民眾投訴，指公園周邊的崇興路人行道及自行車道不堪使用，經常導致行人跌倒受傷。王家貞會同市府地政局及施工廠商第3度前往現場勘查，赫然發現時隔9個月該路段的人行道及腳踏車道，還是磚間縫大、路面破損凹凸不平的「2266洞洞路」，痛批施工品質粗糙劣質，市府驗收也草率馬虎。市府地政局指出，已要求包商於26日前改善品質，否則不予退還保固金。

王家貞指出，去年5月就已經接獲東區崇明里長張家貽及衛國里長陳積慶的陳情，指位於巴克禮公園後方的崇興路人行道有嚴重偷工減料情事。當時，她立即進行現場勘查，果然發現該路段的人行道除路面嚴重下陷凹凸不平、高低落差大外，連續磚鬆動有如地雷，路磚間的間縫也過大，走在上面充斥著隨時絆倒受傷的危機，對輪椅及娃娃車甚至還有卡輪的疑慮及危險。

王家貞說，當時在現勘即痛斥地政局、工務局及施工廠商，強調南台副都心面積高達70公頃，且緊鄰巴克禮公園，周遭不僅有許多老人家拄著柺杖、坐著輪椅，也有人推著嬰兒車或牽著幼兒行走在崇興路人行道上，更有大人小孩在標示不清楚的腳踏車道上騎著單車，卻因連續磚間的路面高低落差起伏過大、磚間間隙過寬，致路面坎坷不平，一個不小心即容易跌倒受傷，造成用路人的安全堪憂。

王家貞表示，這項高達6億7000多萬元的道路工程人行道和腳踏車道，施工品質粗糙劣質，非常糟糕透頂；市府單位驗收也草率馬虎，導致已有多位市民因此受傷。有鑑於此，她曾於去年6月的定期大會時提出質詢，嚴厲要求市府必須立刻整合相關局處室，進行整體工程的加強及改善。

不料，9個月過去了，王家貞仍不斷接到居民的陳情，並表示至今仍有民眾行走該路段時，因路面破損、高低起伏不平絆倒受傷。昨天她前往現勘時，路過現場的居民也表達不滿說，年前又進行修整，但越修卻越爛，市府及廠商根本無視民眾用路的安全。對此，王家貞再度強烈要求市府相關部門，必須在3月26日之前，讓崇興路的人行道自行車道能夠平整順暢，還給居民及用路人一個優質好走的人行道路品質。

地政局回應指稱，經查目前該工程已保固期滿，此案該局於去年12月8日與主管機關工務局保固會勘時，已將該路段列為保固缺失之一；但承攬廠商於今年3月2日回報人行步道已改善完竣，後於6日改善該段自行車道時，在施工過程中不慎毀損鄰近的人行步道磚，該局將督促承攬廠商於26日前改善品質，否則不予退還保固金。

(中時 )