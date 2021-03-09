個性好又貼心，不過金錢觀念卻讓男友卻步，不敢娶回家！一名男網友抱怨，他考慮和女友步入禮堂，但每當問及對方存款有多少時總不願意正面回答，在理財方面也一竅不通，但玩樂卻很敢花，兩人金錢觀念差太大讓他猶豫是否該將女友娶進門，不過貼文發出後，網友卻一面倒反嗆，「想知道原PO的條件是多好，能這樣自以為？」

男網友在PTT上發文提到，女友的金錢觀念差讓他相當驚訝，他表示，每次問到存款數字女友總是避而不談，他認為，平常消費刷信用卡更划算，女友也是堅持不辦，只是含糊的說她有卡，「追問是不是信用記錄有問題？也是拒絕回答」。

就在某次女友向自己表明想買失能險，但身上存款不夠因此打消念頭，等到有足夠金額時保單早已停售，讓他猜推測女友存款應該不多，加上女友住家裡不必另花房租，也不必上繳孝親費，「這種條件還能把錢花到連失能險都買不起，我也只能服了…」

不過女友在玩樂方面相當享受，吃過很多原PO沒聽過的美食，更出國造訪過許多國家，「交往前月薪比現在還低(推測不到30k)，居然韓國、日本、香港都去過，對比我自己，連第一次辦護照的費用，都是出差時報公司帳的...」，加上前陣子女友想學鋼琴，原PO當然是一口回絕，「連琴都買不起的窮人，不是應該把有限資源拿去投資可以賺錢的技能嗎？」

貼文發出後，不少網友搖頭反嗆原PO，「還以為只有女人會嫌男人窮跟不上進？第一次看到男人嫌女人窮的，自己賺夠多對方是好女孩就娶」、「瞧不起人快分啦」、「你可能窮怕了比一般人摳，很難找到跟你金錢觀合的對象」、「不太能理解為什麼你會推測她沒錢，身邊金錢觀類似這樣的人，都是因為家裡有一定的錢」，不過也有網友認為原PO沒有錯，「這年頭是怎麼了? 男生結婚前是不能確認金錢觀嗎」。

(中時新聞網)