到球場看球飲食也很重要，富邦悍將新莊主場美食再升級，今年持續與台北喜來登大飯店合作，提供「滿悍席」的全新口味精緻套餐，同時也再次結合廣受好評的球員卡貼紙，推出高CP值盒餐選擇，而最受歡迎的「珍煮丹」手搖飲，將首次推出悍將聯名杯身供球迷收藏。

球場櫃位另邀請海南料理「指有雞飯」、擁有多變造型的「紅玉滿雞蛋糕」、北方王國必吃北方麵食的「餡老滿」以及休閒好選擇「麥當勞歡樂送」等四大高人氣櫃點進駐。

為了提供更安全、舒適、便利、貼心的觀賽環境，新莊球場一三壘側隱形護網加高150公分，讓熱區球迷安心觀賽。二樓非熱區座椅全面加裝杯架，提供更舒適的觀賽座椅。球場電梯全面更新，更友善的無障礙設備歡迎所有球迷前來觀賽，全新升級的服務台提供更多元貼心的球場服務。

富邦悍將今年推出教練、球員的Line貼圖。（富邦悍將提供／廖德修台北傳真）

此外，今年富邦悍將首波LINE官方貼圖，特別以球員、教練個人特色設計出最實用又獨一無二的40張靜態貼圖，像是洪總經典台詞「你嘛幫幫忙」與隊長林哲瑄以招牌攤手姿勢完美呈現「無奈」情境，一共39位球員教練及最可愛的悍將雙寶Frankie、Bonnie組成的Fubon Guardians 官方貼圖即將強悍登場，要透過活潑可愛的特色貼圖融入大家的日常生活。

球衣方面，富邦悍將今年以大地色系為主軸，推出超過15款服飾配件，包含機能服飾、休閒帽TEE、經典短TEE、多樣帽款及托特包等。並派出野手群林益全、張進德、高國麟、范國宸及陳真帥氣穿搭示範，同時還有更多生活用品、療癒小物、扭蛋等新品項讓球迷收藏紀念。

(中時 )