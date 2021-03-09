71歲資深演員劉松仁曾在《步步驚心》中飾演吳奇隆的父皇「康熙帝」，去年1月港媒報導劉松仁中風，拄拐杖上街，看似行動有些不便，但被他否認，昨(8日)劉松仁曬出近照，替愛犬慶生，可見他精神奕奕、面露燦爛微笑，讓粉絲都鬆了一口氣。

劉松仁早年演出過《聶小倩》，以樹妖姥姥一角引起注意，他也曾參與周星馳版《鹿鼎記》電影，飾演韋小寶的師父陳近南，去年初他演出舞台劇，被港媒報導健康出狀況，不僅身形消瘦，還驚傳是中風導致行動不便，手腳不受控制，但劉松仁沒承認，僅回：「希望康復中」，還幽默邀記者來看舞台劇，可見心情沒受影響。

劉松仁曬近照。（圖／翻攝自劉松仁Damian微博）

去年8月，好友米雪曬出和劉松仁一起登山合影，兩人因疫情影響都戴著口罩，米雪寫下：「跑步不因口罩而阻，友情不因2人限令而疏」，間接替劉松仁報平安。昨劉松仁則親自分享近照，替家中狗狗叮叮慶生，並分享多張和叮叮在多個時期的合影，其中他特別截圖了一張寫有日期，應是今年2月跟愛犬的合影，照片中他看似已恢復健康，一手拿著紅包、一手抱著愛犬，頭髮雖已斑白，但精神猶佳。

劉松仁發文替愛犬慶生。（圖／翻攝自劉松仁Damian微博）

據知，劉松仁的另一半蘇嘉燕本來是名空服員，小他20歲，兩人在前往加拿大的飛機上相識進而相戀，1992年結婚，兩人並未打算生兒育女，至今感情十分甜蜜，去年劉松仁傳出疑似中風，粉絲都相當為他擔心，他也許久沒分享自己的照片，如今難得分享近況，網友回應：「松哥狀態很不錯，繼續加油，越來越好」、「狀態很好，您一定要健康開心」、「仁哥，還能看你拍電視劇嗎，好想看」、「松哥笑容燦爛，如春風拂面，願您一直健康開心」。

(中時新聞網)