大陸國家隊傳出9日早盤入市，A股跌幅顯著收窄，但午後跌幅再度擴大，上證指數收挫1.8％，失守3,400點，連跌4日。兩市成交合計增至人民幣（下同）9,867億元。

上證指數早盤最多下跌93點或2.7％，低見3,328點，其後傳出國家隊入市的消息後，一度回升上漲7點，高見3,429點，惟午後再度下跌，全日收報3,359點，跌62點或1.82％，成交4,561.96億元。

深指早盤最多下挫574點或4.14％，低見13,289點，其後跌幅一度收窄至跌19點，午後跌幅再度擴大，全日收報13,475點，挫388點或2.8％，成交5,305.48億元。

滬深300指數收報4,971點，跌109點或2.15％；創業板指數報2,633點，挫95點或3.5％。

各類股幾乎全線走低，飛機製造股挫逾5％；石油、電力、化工股跌逾3％；有色金屬、水泥、房地產股跌逾2％；金融、煤炭股跌逾1％；鋼鐵股偏弱。

知情人士稱，中國政府相關資金9日上午入市支持股市，此次入市是為了在兩會期間避免市場短期出現較大波動，以維護市場穩定。

(工商 )