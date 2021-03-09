訊連科技（5203）轉投資子公司玩美移動表示，旗下玩美相機App將於3/14白色情人節前夕，將攜手手搖飲品牌珍煮丹合作，為珍煮丹與法式甜點品牌SEASON Artisan Patissier聯名甜點及飲品「感官花園」設計一套玩美相機獨家法式街景模板，使用者可把自己的影像與巴黎街頭合成，滿足因為疫情無法出國的小小夢想。

此次珍煮丹攜手人氣法式甜點品牌SEASON Artisan Patissier，推出網美系、甜點級飲品「感官花園」，將SEASON銷破萬的明星產品「感官花園」蛋糕作為飲品概念，而SEASON主廚亦將珍煮丹經典黑糖及泰泰鮮奶茶濃縮於法式甜點達克瓦茲，聯手於白色情人節前夕推出，並結合玩美相機的合成模板。

玩美移動表示，3/10-3/31活動期間內,只要使用玩美相機套用法式街景聯名專屬素材，於珍煮丹北北基門市及SEASON Artisan Patissier敦南旗艦店出示圖片，將可享有限定專屬聯名產品折扣優惠。

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