一份詳實的履歷可以完整呈現上班族的工作樣貌，但低於三個月的工作經歷到底是加分還是扣分呢？

有名社會新鮮人PO文請教「進入公司快兩個月，發現工作內容跟我想像得不太一樣... 雖然公司氣氛還可，但還是在想說繼續待下去可能跟我心中理想的工作愈來愈遠，在考慮想等試用期結束就提離職，但又擔心這樣會不會給後面應徵的公司帶來不好的印象」？

此篇PO文釣出一堆快閃族分享自己的經驗，有網友坦言「最短兩個禮拜在這」、「我都做1、2天就走了也很順利」、「跟我好像，不過我是先投履歷，如果錄取了再離職」；也有網友安慰「自己覺得真的不適合就趕快走不要浪費時間，可以多嘗試其他的」、「試用期又不是單向」。

不過另一派網友普遍認為，過短的工作經歷並不適合寫在履歷上，「是我，這間早點走不會寫在履歷上，覺得糞還待著浪費時間」、「有些公司會看，如果每家公司都待的太短會有點介意」、「不要寫就好了啊！如果老闆去查你勞保年資就說是打工累積的」。

根據1111人力銀行盤點，剛踏入職場新鮮人最常犯的三個職場迷思，包括享樂主義不加班、騎驢找馬及打雜事務。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，「享樂主義不加班」，所代表的是年輕人在意的是「工作量、薪資和工時成正比」，不是不能吃苦耐勞，只是「不想被拗」。而磨練或壓榨，有時是一線之隔，絕對支持工作與生活平衡，但要準時下班的前提，工作速度就要快狠準，做到讓主管見縫插不了針。

另外，年輕族群找工作常常「因誤解而投入，因了解而離開」，滿腔熱血進入公司後才發現不如預期而選擇求去的人比比皆是，但要留意的是，每一次努力是都為下一個工作做準備，「騎驢找馬」不是不行，而是要把騎術練好提升，才有機會駕馭良駒。

最後要提醒是，「打雜事務」有時候也是一種能力展現，不少公司講究輩份倫理，剛入職場的年輕人，很難接觸到重要案子，自然許多行政庶務會落在資歷淺、年紀輕的菜鳥頭上，建議要抱持把例行事務當成「專案」處理的心態，把事情做對還要做好，想辦法優化流程，久了自然會讓長官不能沒有你！

(中時新聞網)