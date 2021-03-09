新加坡早於全球各地，推出一家旅遊泡泡專屬的商務飯店。藉著酒店內獨創設施，可以讓人在面對面談生意的時候，也不會有飛沫傳染並有染疫疑慮。

這間飯店的會議室也搭配緊密的不透氣玻璃面板，以減少空氣傳播病毒風險。甚至還有內嵌紫外線燈光的特殊隔層，可先對文件消毒，以便與會人士分享傳閱書面資料。

目前，已知首批商務房客來自於法國，德國，印尼與阿拉伯等國家。

一位來自法國房客說道，因為要開展業務，所以必須飛到新加坡來，並與當地團隊舉行面對面會議，也還需要處理一些文書工作。

這家旅遊泡泡專屬酒店與房客須自我隔離兩星期，然後再經病毒檢測，若呈現陰性才可以回歸當地社會的其它防疫旅館不一樣。

住過旅遊泡泡專屬飯店的房客，不可再進入新加坡當地，且必須經由機場離境。

新加坡將在8月舉辦世界經濟論壇(World Economic Forum)，這種旅遊泡泡專屬酒店目前看來，是方便論壇如期舉行，且比較不受新冠病毒打擾的一種新住宿選擇。

每晚房價從384新加坡幣約284.7美元起跳，餐點服務，樟宜機場接送與住宿期間所需做的檢測都含在房價中。

2020年新加坡移工宿舍曾暴發群聚感染事件，故新加坡政府對於新冠疫情還是不敢掉以輕心。

(時報資訊)