警方將婦人攔查，才發現她是報案車子失竊阿伯的妻子。（柯宗緯翻攝）

高雄1名林姓阿伯報案，指稱中午吃完飯後，原本停在店外的摩托車疑似遭竊，小港分局漢民派出所警員林德勝、陳坤玉火速前往。警方展開尋車大作戰，在路上攔查1名婦人正巧騎乘該輛失車，連忙詢問下才知，原來這是阿伯的太太，大搞一場烏龍。

案人林阿伯表示，當天剛剛從店內吃完午餐，準備騎摩托車回家，發現自己停在店外的摩托車不見了，由於他想說只是吃一下飯，沒有將摩托車鑰匙拔下，沒想到車子居然不見，他急得像熱鍋上的螞蟻，連忙報警求助。

方詢問阿伯車牌號碼，林阿伯表示他已經快80歲的人，根本沒有在記車牌號碼，也不記得自己的身分證號碼，只記得他騎的是紅白色的摩托車，但那台紅白的摩托車平常是他太太在騎，他是騎另外一台綠色的，今天是剛好騎太太的車出來吃飯。

警方先請所內同事協助查詢，先確認摩托車車號，並決定先陪同林阿伯回到住處查看，看他是否真的是騎乘該紅白摩托車出門。

警方在前往林阿伯前往住處的路上，發現一名女性正駕駛著林阿伯所報不見的摩托車，立即上前攔查。該女性駕駛被警方攔查時嚇了一跳，連忙詢問發生什麼事，一拉下口罩，林阿伯傻眼的說「這是我的太太啦」。

原來他太太因為趕著回家開門，沒有告知林阿伯就直接把車子騎回家，想說家裡很近，騎去在馬上騎回來，應該不會發生什麼事，沒想到就這樣陰錯陽差下，林阿伯就已經報警。夫妻兩個尷尬地向警方再三道歉，並謝謝警方大力協助。

(中時 )