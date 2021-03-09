富邦悍將今年球季攜手台灣大哥大推出「富邦悍將APP」，共同實踐5G智慧球場的多功能應用，從即時戰況、新聞影音、天氣交通等賽事基本資訊外，還整合了360度環景選位、購票、取票、電子票匣all in one。

這個新開發的APP更首創「點數任務互動系統」，球迷下載後申辦免費會員，即可透過多種管道開始累積點數，兌換活動參加權或球團贈品。升級成付費家族會員可享額外累積點數外，亦可開啟付費家族限定活動或夢幻寶物，15日（周一）起ios/Android雙平台免費開放下載使用。

富邦悍將攜手全網購票網推出電子票券。（富邦悍將提供／廖德修台北傳真）

富邦悍將指定售票通路之一FamiTicket全網售票網今年全新改版，推出快速便利又環保的電子票券服務，13日（周六）12時悍將上半季主場預售票全面開賣。

由台北富邦銀行與富邦悍將推出的聯名卡今年攜手推出全新折扣，凡於現場購物出示悍將家族會員卡（限亞瑟傳奇、亞瑟王、藍斯洛騎士家族會員），並使用悍將聯名卡刷卡結帳，即可享購物8折史上最高優惠；現場購票亦開放刷卡服務，持悍將聯名卡現場購票享平日買一送一優惠。

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