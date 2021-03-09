剛放完年假，正是整裝再出發的時刻，第一銀行為信用卡卡友推出「寵愛自己．精彩隨行」促刷活動，與屈臣氏及寶雅生活館二大美妝品牌合作推出刷卡優惠，持第一銀行信用卡於屈臣氏實體門市/網路商店/APP，即日起至12月31日，天天刷卡單筆滿888元即贈100元刷卡金；寶雅生活館的POYA PAY綁定一銀信用卡儲值/支付，單筆滿699元再加贈9,000會員點(等同回饋30元)，綁定星璨卡或iLEO信用卡消費，再享2％現金回饋，相當於最高享13.3％現金回饋，優惠只到6月30日，趕緊綁定不要錯過。

第一銀行寵愛卡友，ALL IN ONE一卡通聯名卡即日起至6月30日，加碼推出「週五卡友日享2％現金回饋」、「新戶好禮自由選」與「新戶數位通路禮」超值三重回饋。週五持一卡通聯名卡單筆消費滿千元享2％現金回饋，新戶首次申辦一卡通聯名卡獨享「好禮自由選」，核卡後可擇一選擇「國內外2.2％現金回饋-核卡6個月享最高1,500元回饋金」或「M.Rino 20吋 PC行李箱或刷卡金500元二選一」活動；若新戶透過網路數位通路申辦一卡通聯名卡，首刷滿額再加贈刷卡金200元，還加碼抽My Card點數。

上半年UUONE悠遊聯名卡也祭出好康，推出「指定居家百貨最高5％現金回饋」活動，單筆交易每滿500元就回饋25元刷卡金，包含在宜家家居、特力屋、寶雅生活館、HOLA特力和樂、小北百貨、宜得利家居、佳瑪百貨等消費都適用，讓卡友日常生活大小事都能一卡搞定，第一銀行信用卡讓卡友愛自己也能聰明購物賺回饋。更多優惠詳情請上第一銀行官網查詢。

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