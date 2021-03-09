現代都市生活節奏快、工作壓力大，許多人選擇養「寵物」來療癒身心，根據資策會MIC調查顯示，近年飼主養寵物的觀念逐漸轉變，許多人將寵物視為「毛小孩」，如同家人一般存在，因此有不少幸福企業推「寵物日」作為員工福利，讓愛貓愛狗人士上班也能被萌翻。

自2011年開站即創立的《ETtoday寵物雲》，以宣揚保護動物的理念與豐富有趣的內容廣受喜愛，目前粉絲數已超過157萬，是台灣粉絲數最多的寵物粉絲團。東森集團總裁王令麟愛護毛小孩，友善的企業文化讓人津津樂道，每月例行的寵物日，讓《ETtoday新聞雲》員工可以帶寵物來公司一起上班。

王令麟說，真正的幸福企業，是要讓大家上班能開心，不只寵物日能帶毛小孩上班好幸福，甚至假日也可以把小孩一起帶來，公司願意聘請專業老師教小孩功課，讓員工無後顧之憂，因為有快樂的員工，就會有滿意客戶。

療癒人心的幸福企業還有品捷翻譯，說到翻譯公司，第一印象不外乎專業、嚴謹、負責，不過，在品捷翻譯卻有令人療癒的貓咪夥伴陪你一起工作，同仁也能帶萌寵一起上班。除了能與萌寵一起上班，也注重同仁健康，任職滿1年則享有1萬元旅遊補助及健康檢查。

為了激勵同仁，獎金多到數不完，包含年終獎金1~2個月、久任獎金、績效獎金、招募獎金、業績獎金、案件介紹獎金、語言檢定獎金、生日獎金等福利，禁止員工加班，讓員工準時下班，公司每年舉辦員工旅遊，凝聚向心力，還有專業的教育訓練，福利相當完善。

企業招募攬才，有前景、錢景還不夠，福利還要夠「療癒」。打破以往只有寵物相關行業的限制，越來越多企業加入毛孩友善行列，讓家中有寵物的爸媽不用與家中毛小孩分開，還能紓解工作壓力，增加員工之間的交流，有益身心健康。更多的「幸福企業」都在1111人力銀行。

(中時新聞網)